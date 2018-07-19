Дебош в Новгородской области: пациент сломал дверь и ударил санитарку

Сольцы, Новгородская область, , 17:56 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту дебоша в больнице города Сольцы (Новгородская область), 19 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Проверка начата после сообщения в СМИ о том, что Николай С. устроил дебош в Солецкой Центральной районной больнице. Этот человек обругал и ударил по лицу санитарку, разбил телефон и сломал дверь.

«Кроме того, мужчина несколько раз угрожал расправой и убийством сотрудникам больницы», — сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в одной из стоматологическх поликлиник Екатеринбурга между сотрудницей и пациентом произошла потасовка.

Читайте подробнее: Нападение регистратора на пациента: позиция горздрава Екатеринбурга