Четверг, 19 Июля 2018 года
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Дебош в Новгородской области: пациент сломал дверь и ударил санитарку

Общество

Проверка начата после сообщения в СМИ

Сольцы, Новгородская область, 19 июля 2018, 17:56 — REGNUM  Доследственная проверка начата по факту дебоша в больнице города Сольцы (Новгородская область), 19 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Проверка начата после сообщения в СМИ о том, что Николай С. устроил дебош в Солецкой Центральной районной больнице. Этот человек обругал и ударил по лицу санитарку, разбил телефон и сломал дверь.

«Кроме того, мужчина несколько раз угрожал расправой и убийством сотрудникам больницы», — сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в одной из стоматологическх поликлиник Екатеринбурга между сотрудницей и пациентом произошла потасовка.

Читайте подробнее: Нападение регистратора на пациента: позиция горздрава Екатеринбурга

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