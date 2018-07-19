По рублю за здание: объекты Челябинского танкового училища проданы

Челябинск, , 17:35 — REGNUM Комплекс зданий бывшего Челябинского танкового училища продан. Аукцион прошёл 18 июля в Москве.

Со стартовых 168,6 млн рублей цена возросла до 254,6 млн. В основном, денег стоили четыре участка земли. 18 расположенных на них зданий оказались, по сути, бесплатным приложением к покупке — их оценили по рублю за единицу.

Агентом сделки выступила компания «Дом.РФ». По сведениям местных СМИ, покупателем стал депутат Челябинской городской думы Николай Серсков. Единоросс известен тем, что возглавляет ООО «Строительная компания «Никс».

Напомним, танковое училище Челябинска было закрыто в середине нулевых годов. И с тех пор большая часть территории оставалась фактически брошенной. Основным собственником объекта является Минобороны России. Впрочем, теперь у него новый владелец. И новая судьба.