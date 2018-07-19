Адвокат Pussy Riot назвал даты двух ближайших заседаний суда

Москва, , 17:36 — REGNUM Даты рассмотрения в суде административных дел о скандальной акции Pussy Riot на ЧМ-2018 назвал Николай Васильев, адвокат группы, сообщает РАПСИ.

Комментируя ход очередного дела акционистов Pussy Riot, Васильев сказал:

«Заседания назначены на 23 и 25 июля».

Заседания пройдут в участке № 364 Хамовнического района Москвы. Суд рассмотрит вопрос о незаконном ношении акционистами полицейской формы.

Напомним, акционисты устроили очередной скандал в день финала ЧМ-2018, выбежав на футбольное поле в полицейской форме, которую, как выяснилось позже, они купили в магазине.

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