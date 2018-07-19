Ставрополье: пострадавшим от урагана в Зеленокумске выплатят по 50 тыс. руб

Ставрополь, , 17:28 — REGNUM Помощь пострадавшим от урагана в Зеленокумске Ставропольского края должна выплачиваться в расчете на каждого человека, пострадавшего от урагана. Такую задачу поставил перед подчиненными глава региона Владимир Владимиров. Как сообщила пресс-служба правительства края, вопрос обсуждался на заседании 19 июля.

Глава региона напомнил, что сумма выплаты пострадавшим от урагана в Зеленокумске в связи с частичной утратой имущества составляет 50 тыс. рублей.

«Сумма помощи должна определяться в расчете не «на домовладение», как иногда «понимают» закон исполнители на местах, а на каждого человека, проживающего по этому адресу», — подчеркнул губернатор, поручив руководству района и краевым министерствам уточнить списки получателей выплаты.

Добавим, что материальную помощь в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда губернатора края получили 1504 жителя Советского городского округа. Общая сумма перечисленных средств составила 15 миллионов 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 1 на 2 июля мощный ураган обрушился на ряд районов Ставропольского края. Особенно пострадал Зеленокумск (Советский городской округ), где без света остались около 14 тыс. жителей, сотни частных домов получили повреждения, было нарушено газоснабжение.

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