«Собачий патруль» в Ростове-на-Дону примет 750 бродячих животных

Ростов-на-Дону, , 17:26 — REGNUM После полного обустройства нового центра безнадзорных животных на улице Волоколамскойв Ростове-на-Дону его территория сможет принято до 750 бродячих псов. Пока животных содержат вцентре, расположенном на улице Портовой.

Территорию площадью 3,3 га городские власти выделили для содержания бездомных животных во время ЧМ-2018, так как старый центр с этой задачей не мог бы справиться из-за нехватки мест. Из региональной казны на обустройство нового центра выделено около 36 млн рублей. Эти средства вложены в покупку вольеров и установку ограждения территории и модульных зданий для сотрудников. В настоящее время в центре работают три сотрудника, которым помогают волонтеры.

Впоследствии планируется установить на территории капитальные вольеры из кирпича, построить административное здание, оборудовать площадки для выгула собак и посадить деревья. Этот процесс зависит от финансирования.

Вместе с тем старый пункт передержки собак закрывать не будут. Территория будет использоваться как пункт приема и первичной обработки животных. Здесь будет располагаться карантинная зона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донские волонтёры выступили с предложением, реализация которого позволит естественным и гуманным способом сократить численность бродячих собак. Проект «Собачий патруль» позволит за пять лет снизить число бездомных животных вдвое, а за восемь лет — полностью решить проблему. По предварительным оценкам, на территории Ростовской агломерации насчитывается около 10 тыс. безнадзорных животных.

Напомним, проект «Собачий патруль» был представлен в Ростове-на-Дону осенью 2016 года. Его реализация предполагала защитить бродячих животных от варварской расправы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018.

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