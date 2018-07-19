Авиаитоги ЧМ-2018: Российскими компаниями воспользовались 16 млн пассажиров

Москва, 19 июля 2018, 17:21 — REGNUM Практически 16 млн пассажиров были перевезены российскими авиакомпаниями за период ЧМ-2018, 19 июля сообщил журналистам Кирилл Поляков, гендиректор транспортной дирекции мундиаля.
По словам чиновника, во время мероприятия было задействовано 13 российских аэропортов.
Между городами — организаторами ЧМ-2018 совершено свыше 100 тысяч рейсов.
«Практически 16 миллионов пассажиров было перевезено за дни проведения чемпионата», — отметил Поляков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, для болельщиков ЧМ-2018 были также организованы бесплатные железнодорожные перевозки. Организаторы этих транспортировок отметили, что из поездов пассажирами были похищены вещи (предположительно, в качестве «сувениров»).
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