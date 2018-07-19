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Памятник воинам-дагестанцам откроют на Мамаевом кургане

Общество

В Сталинградской битве участвовали около пяти тысяч уроженцев Дагестана

Волгоград, 19 июля 2018, 17:03 — REGNUM  В Волгограде установят памятник воинам-дагестанцам, защищавшим город во время Великой Отечественной войны. Он будет открыт 23 августа на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане и станет данью памяти уроженцам Дагестана, погибшим в Сталинградской битве, сообщили ИА REGNUM 19 июля в комитете по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области.

Памятник представляет собой журавлиный клин из темно-зеленого гранита. На двухметровом монументе высечены слова: «Вечная память героям — солдатам Дагестана, павшим в боях за Сталинград в Великой Отечественной войне».

Всего в боях за Сталинград участвовало около пяти тысяч дагестанцев. Инициатором увековечения их памяти стала национально-культурная автономия народов Дагестана в Волгограде. В торжественной церемонии открытия памятника примут участие ветераны войны, представители органов власти Дагестана, Общественной палаты республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 мая 2018 года на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония открытия памятника воинам-казахстанцам, сражавшимся и погибшим при обороне Сталинграда. В основании памятника была заложена капсула с джамбульской землей. В Сталинградской битве сражались девять дивизий, сформированных в Казахстане.

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