Готова ли Москва к внедрению беспилотного транспорта?

Москва, , 18:24 — REGNUM К реальному применению беспилотных транспортных средств России придет не ранее, чем через десять лет, и начнётся оно с грузоперевозок, так как обеспечить их алгоритмизацию легче, чем процесс перевозки людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин, комментируя решение правительства Москвы внедрять технологии беспилотного управления на всех видах транспорта, а также готовить специалистов для его испытания и эксплуатации.

«Пассажир может неожиданно изменить пункт назначения или передумать и выйти в любой момент. В таком случае бортовому компьютеру нужно будет анализировать и просчитывать гораздо больше параметров. Потом уже произойдет автоматизация работы такси, автобусов и железнодорожного транспорта по заранее запланированным маршрутам», — отметил Тимонин.

Он добавил, что для правильной и бесперебойной работы необходимо создать и распространить узлы «интернета вещей», которые создадут взаимодействие между транспортными модулями и инфраструктурой. Кроме того, для полноценного развития беспилотных автомобилей и их практического применения необходимо сформировать законодательную базу и создать качественную дорожную инфраструктуру.

По мнению руководителя отдела маркетинга и продукта Hyundai Truck and Bus Rus Александра Косарева, ограничения в данной сфере связаны, в первую очередь, не с самими технологиями, так как датчики и алгоритмы управления на сегодняшний день достаточно развиты, а с нормативно-правовой базой и инфраструктурой.

«Разграничение зон ответственности, обеспечение безопасности эксплуатации, построение транспортной инфраструктуры, защита от киберугроз — вот перечень задач, который требует комплексного подхода к решению», — подчеркнул он.

По словам директора по операциям логистической компании «ДАКСЕР» Павла Богданова, для реального внедрения беспилотных технологий в жизнь необходимо урегулировать специфические юридические вопросы на законодательном уровне. Нужно чёткое понимание того, кто будет нести ответственность при возникновении ДТП и повреждении транспортных средств, отвечать за здоровье и жизни, а также сохранность грузов.

«Скорого внедрения автомобильных беспилотников для коммерческого использования ожидать не стоит. Помимо сложностей с юридической стороны, такие новшества требуют больших финансовых вливаний, а краткосрочными такие инвестиции не назовешь», — считает он.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков, в свою очередь, отметил, что помимо грузовых перевозок, беспилотные технологии могут получить приоритетное развитие во внутригородских перевозках, в том числе пассажирских. Например, в ближайшем будущем может появиться беспилотный трамвай, а беспилотное такси — проект на более отдалённую перспективу.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в данной сфере на пять лет подписали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ООО «Яндекс» Елена Бунина, гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин, президент ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин и заместитель генерального директора — директор по развитию ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров.

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