Линкор «Полтава» примет участие в праздновании Дня ВМФ

Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Парусный линейный корабль «Полтава» примет участие в праздновании дня ВМФ в акватории Кронштадта. Об этом 19 июля сообщила историческая верфь «Полтава», на которой по чертежам XVIII века был воссоздан корабль петровского времени.

«Сейчас идёт активная подготовка корабля к празднику. На «Полтаву» уже установили колонный мачт (нижний ярус мачт), а к концу этой недели стеньги (второй ярус мачт) уже будут на штатных местах. Впереди установка и обтяжка стоячего такелажа стоячего такелажа стенег», — рассказали на верфи.

Напомним, современная точная копия корабля «Полтава» была спущена на воду 27 мая 2018 года, в день 315-й годовщины основания Санкт-Петербурга Петром I. Торжественная церемония спуска была организована согласно морским историческим традициям.

После завершения достроечных работ «Полтава» станет центром интерактивного музейного комплекса, посвящённого истории флота России. Корабль получит официальные регистровые документы и сможет выходить в открытое море.

Справка

54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга «Полтава» был спущен на воду в июне 1712 года. Он стал первым линейным кораблем, заложенным на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства. Проект «Полтавы» курировал сам Петр I. Назван корабль в честь знаменитой победы русской армии над шведской в Полтавской битве летом 1709 года, решившей исход Северной войны.

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