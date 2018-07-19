Забрали одеяла и подстаканники: футбольные фанаты едва не разорили РЖД

Москва, , 17:04 — REGNUM Пассажиры бесплатных поездов, работа которых была организована в дни ЧМ-2018, нанесли заметный материальный ущерб РЖД, 19 июля сообщил журналистам Павел Бурцев, глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки».

Комментируя состояние инфраструктуры РЖД по итогам ЧМ-2018, глава департамента сказал, что футбольные фанаты, пользуясь бесплатными поездами, прихватили с собой часть имущества. Он иронически назвал украденные вещи «сувенирами».

"Общие потери у нас в этом направлении — около миллиона рублей», — отметил Бурцев.

По его словам, урон «не очень серьезный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России на время проведения ЧМ-2018 были организованы бесплатные поезда для футбольных фанатов. Для бесплатной транспортировки болельщиков к регулярному расписанию было добавлено 734 дополнительных поезда общей емкостью в 448 тыс. 162 места.

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