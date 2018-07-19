Жительница Ярославля опубликовала шокирующие фото из больничной палаты

Ярославль, , 12:20 — REGNUM Жительница Ярославля опубликовала на своей странице в социальной сети фото, сделанные, по ее словам, в палате больницы №9, где лежала ее мама после операции. Они вызвали волну сочувствия, возмущение и новые жалобы на условия пребывания в медучреждениях города, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Реанимация в российский больницах — это карцер для пациента: лежит человек голый, без всякой связи с внешним миром. Моя мама попала в реанимацию 9 больницы отделения хирургии после операции, пробыла в реанимации три дня, потом ее перевезли на каталке к палате, да так у палаты голую и оставили… Мы с сестрой пришли, не могли понять, что происходит: мама после реанимации лежит на каталке в коридоре уже достаточно долго, к ней никто не подходит. В итоге застудили человеку мочевой, как результат: цистит. Я пошла искать медсестру, нашла, она мне сказала, чтобы мы сами завозили каталку в палату и перекладывали маму на кровать и что некому нам помогать, а они спины надрывать не хотят! Мы попробовали сами так сделать, но не смогли чисто физически: мама весила более 80 кг. Я пошла в ординаторскую звать хотя бы кого-то из врачей на помощь… Нехотя пришли трое врачей — взрослых мужиков и еле сами справились, перекладывая маму. Когда я увидела на каком матраце моя мама будет лежать, я была в шоке! Но нам просто ответили: что вы хотите, в больнице ничего нет, несите все свое. И мы несли всё свое: пеленки, лейкопластыри и так далее. Мама умерла 14 мая 2018 года от внутренней интоксикации после операции на кишечнике… Не буду вдаваться в подробности, что никто ей из врачей ничем не помогал, а после операции и длительного предварительного домашнего воздержания от приема пищи ей на первый же день после реанимации дали макароны с котлетой… И человеку было очень плохо! Когда я спросила, в курсе ли они того, что есть послеоперационные диеты, более того, если операция была на кишечнике? Не! Не слышали! Всё можно!», — пишет Татьяна Игнатьева.

К этому тексту она приложила фото матраса, на котором лежала ее мама. Фото действительно вызывает шок. «Неизвестно, кто кашлял этой кровью на матрасе, какая у человека была болезнь» — говорит Татьяна.

ИА REGNUM запросило комментарии в региональном департаменте здравоохранения.