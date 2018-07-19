В новосибирском «Сибмосте» во второй раз за полгода сменился президент

Новосибирск, , 12:18 — REGNUM В новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» вновь сменился президент, сообщили региональные СМИ. Кадровые перестановки в руководстве компании происходят уже во второй раз за последние полгода. Пост, который до этого занимал Антон Гурьянов, который возглавил «Сибмост» в феврале 2018 года (контракт с ним был заключён на три года), занял Андрей Райков (экс-глава московской компании «Аккорд спецстрой»), который в начале года был назначен на должность вице-президента по проектному управлению.

Кроме того, пост первого вице-президента компании занял экс-гендиректор «Мостотреста 2005» Александр Лисичников, а место вице-президента по производству и строительству — бывший глава «Иркутскмоста» Сергей Рафалюк.

Советом директоров продолжит руководить экс-президент компании и бывший её владелец Альберт Кошкин, Владислав Кошкин остался в должности первого вице-президента.

Как пишет «Коммерсантъ», Антон Гурьянов покинул должность по своему желанию, приняв интересное предложение по работе в другом регионе.

«Заявление об увольнении он написал ещё в начале июня, однако окончательные кадровые решения были приняты в конце месяца после совещания о стратегии работы «Сибмоста», которое прошло в Новосибирске с участием главы совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова (АФК — один из бенефициаров «Сибмоста»), — отмечает издание. — В АФК новые назначения в компании называют «укреплением ее команды» в интересах успешного развития».

На сайте самого «Сибмоста» приводятся слова главы Минтранса России Евгения Дитриха, который ранее прокомментировал планы по возрождению компании.

«Мы внимательно наблюдали за тем, что происходило с «Сибмостом» несколько лет назад. Сейчас есть определённые планы по возрождению организации — очень верим, что эта работа закончится успешно, мостовиков надо поддерживать», — сказал он.

Отметим, что в конце января 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что АФК «Система» готова выступить соинвестором «Сибмоста».

"АФК «Система» заинтересована во вхождении как соинвестор в такую компанию как «Сибмост». Мы обсуждали этот вопрос, возможные пути восстановления финансовой устойчивости компании, — уточнял тогда Травников. — Есть хорошие перспективы, что при поддержке АФК «Система» и основного кредитора — «Сбербанка».

Ещё в феврале 2017 года сообщалось, что «Сибмост» будет продан АФК «Система».

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Новосибирская компания «Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. «Сибмост» был создан в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». Мостостроительная компания построила в России и странах СНГ свыше 4 тыс. мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

В декабре 2016 года вице-президент «Сибмоста» по безопасности Сергей Савченков сообщил о тяжелой ситуации, сложившейся в компании — велись переговоры о санации со Сбербанком и АФК «Система».

Кроме того, «Сибмост» судился с мэрией Новосибирска — в суд был подан иск на 2,5 млрд рублей о возмещении убытков, понесённых при строительстве Бугринского моста.

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