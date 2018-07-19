Дожди в Москве сменит 30-градусная жара

Москва, , 12:12 — REGNUM После продолжительного периода дождей в Москву вернётся жаркая погода. Так, уже к выходным столбики термометров будут подниматься до 27 градусов. А 25 июля воздух прогреется до 31 градуса.

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Пока же, по данным Гидрометцентра, в Московском регионе сохраняется дождливая погода.

Сегодня, 19 июля в столице ожидают переменная область и осадки, местами сильные. При грозе порывы ветра усилятся до 12−17 метров в секунду. Такая погода сохранится в течение нескольких дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в Москве и области ожидается прохладная погода 22 — 24 градуса. Это связано с атмосферным фронтом, в зоне которого находится регион.

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