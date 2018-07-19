Четверг, 19 Июля 2018 года
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Полиция Западной Суматры уничтожила наркотики на сумму 8 млрд рупий

Общество

По всей Индонезии в 2017 году было зафиксировано около 4,2 млн человек, употребляющих наркотики, а к 2018 году их количество достигло 5,8 млн

Паданг, Индонезия, 19 июля 2018, 11:54 — REGNUM  Полиция Западной Суматры уничтожила наркотики весом 4,9 кг на сумму 8 млрд рупий, выявленных Управлением по расследованию наркозависимости, сообщает Antaranews.

Благодаря Управлению по расследованию наркозависимости удалось обезопасить около 50 тысяч человек от злоупотребления наркотиками.

«Злоупотребление наркотиками растет с каждым днем», — заявил начальник штаба полиции Западной Суматры генерал Иржен Фахризаль.

По его словам, по всей Индонезии в 2017 году было зафиксировано около 4,2 млн человек, употребляющих наркотики, а к 2018 году их количество достигло 5,8 млн. И каждый день около 40−50 человек умирают.

«Мы призываем всех людей объявить войну наркотикам и попытаться предотвратить их распространение», заявил Иржен Фахризаль.

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Внутренняя политика Индонезии
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