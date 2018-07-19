Минтруд РФ раскритиковали за «вбросы» об изменении Трудового кодекса РФ

Москва, , 12:06 — REGNUM Никаких изменений российского Трудового кодекса в ближайшее время ждать не следует. Об этом 19 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Конфедерации труда РФ, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Борис Кравченко. Поводом для этого разговора стала новость о том, что Минтруд РФ рассматривает возможность ввести в российское трудовое законодательство новое основание для увольнения сотрудника — «в связи с утратой доверия».

«Никаких изменений российского Трудового кодекса в ближайшее время ждать не следует, — заявил Кравченко. — Сегодня действует редакция, которая является результатом сложного компромисса, достигнутого при его принятии 15 лет назад. Пусть такие вбросы Министерство труда оставит у себя, потому что изменение Трудового кодекса — это предмет жестких переговоров на площадке российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзы не допустят изменения этой договоренности, и давайте прекратим все разговоры на этот счет».

Напомним, что в беседе с корреспондентом «Известий» директор департамента госслужбы Министерства труда Дмитрий Баснак заявил, что в это ведомство поступило предложение ввести в Трудовой кодекс норму об увольнении «в связи с утратой доверия». Причем речь идет именно о коммерческих компаниях.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — заявил Баснак.

Бизнес-сообщество, как и следовало ожидать, эту новость восприняло крайне позитивно. Так, вице-президент организации со скромным названием «Опора России» Марина Блудян, комментируя «Известиям» эту информацию, сказала, что, оказывается, сегодня в РФ очень «сложно уволить нерадивого работника», а новая статья могла бы стать «хорошим инструментом».

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