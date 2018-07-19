В Североуральске сняли ограничения по количеству выдаваемой населению воды

Североуральск, Свердловская область, , 11:36 — REGNUM В свердловском Североуральске сняты ограничения по количеству выдаваемой населению питьевой воды. Также при наливе из цистерны не требуют паспорта, нужно лишь иметь тару.

В городе действует семь пунктов выдачи воды. Как отмечает замминистра ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, срочно выехавший на место ЧП, запаса питьевой воды там хватает. Сегодня, 19 июля, уже было роздано 12 тыс. литров. Ажиотажа не наблюдается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на водозаборе из реки Калья грязная вода попала в водопровод. По этой причине пить её было запрещено. 18 июля в городе начали выдавать воду. Норма была два литра на человека и только по паспорту. Возник ажиотаж, доходило до драк, а в магазинах торговцы вздули цены на бутилированную воду.