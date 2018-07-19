Новосибирский школьник судится из-за результатов ЕГЭ

Новосибирск, , 11:19 — REGNUM Выпускник гимназии № 4 Новосибирска Артём Веселов через суд оспаривает результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Юноша подал иск к министерству образования — он считает, что ему несправедливо занизили балл по обществознанию за определение понятия из неодобренной литературы.

Как пишут «Новосибирские новости», экзамены Артём Веселов сдал досрочно, ещё весной, — собирался поехать волонтёром на чемпионат мира по футболу. По трём предметам: русскому и английскому языкам, а также математике — результат оказался высоким, а вот по обществознанию — 88 баллов. По словам вчерашнего школьника, баллы экзаменаторы снизили в том числе за то, что понятие гиперинфляции, которое дал выпускник, отличается от определения в оценочных документах ЕГЭ.

«В ключах написано, что это больше 1000 в год. У меня написано, что это 100, 250 в год и выше», — цитирует ресурс Веселова.

Юноша подал апелляцию, но отстоять свой вариант ответа ему не удалось, после чего он подал иск в суд — уже состоялись два заседания.

Основная претензия к министерству образования, к экзаменационной комиссии в том, что они не готовы выслушивать выпускников, не готовы рассматривать спор объективно, даже когда ты приходишь на апелляцию. Даже перед тем, как пошёл на апелляцию, мне сказали, что больше одного первичного балла мне не добавят точно», — приводит «Сибкрай комментарий Веселова.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Владимир Баликоев, если говорить именно об определении понятия, то правильный ответ — 1000%.

«Обычно во всём мире экономисты измеряют гиперинфляцию в днях. 2−3% в день при пересчёте на годовые темпы (расчёт по сложным процентам) и дают искомые 1000%. Указанные 100−250% — это галопирующая или суперинфляция, которая очень болезненно воспринимается, но в перерасчёте на день незаметна, в отличие от гиперинфляции», — уточнил Баликоев.

А доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин считает, что новосибирский выпускник одновременно прав и не прав.

«Прав в том, что чётких критериев гиперинфляции в науке нет, и лучшее, что может её характеризовать, — это выявление её сущности, показав происходящие в экономике процессы финансового коллапса. Известна такая шутка: представьте себе, что во время гиперинфляции вам выдали зарплату таким количеством бумажных денег, что потребовалась тачка для транспортировки. И вот вы заходите в магазин, оставив тачку с деньгами у его дверей. Если выйдя из магазина, вы обнаружили, что пропали деньги, — это галопирующая инфляция. Если пропала тачка, то это гиперинфляция», — рассказал Ляскин.

Эксперт подчёркивает, что наибольшую известность получил критерий гиперинфляции американского профессора Филиппа Кэйгана, который взял за порог темп роста цен 50% в месяц. Причём сам Кейган впоследствии признал, что эта цифра достаточно произвольна.

«Так вот, если придерживаться этого критерия, то составители теста ЕГЭ правы, поскольку в годовом исчислении получается в районе 13 000%. Другое дело — упомянуто ли это в формулировке вопроса», — отмечает Геннадий Ляскин.

Тем временем Артём Веселов готовится к следующему заседанию по иску, оно назначено на 26 июля.