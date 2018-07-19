Название нового футбольного клуба Прикамья вызвало горячие споры

Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае общественная организация по поддержке и продвижению активных видов спорта «Пермь Великая» считает поспешным принятие новым футбольным клубом, созданным взамен «Амкара», названия «Звезда». Об этом общественники заявили в своём обращении губернатору Максиму Решетникову.

Активисты подчеркнули, что с названием клуба, который 22 года назад утратил своё существование, «Звезда» не привлечёт болельщиков на стадионы. Предложено назвать футбольный клуб «Пермью». Это названием вызовет чувство патриотизма и будет понятно всем жителям края, независимо от возраста. Для болельщиков предложено использовать традиционные красно-чёрные цвета.

Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях. В рядах болельщиков нет единодушия по поводу названия и цвета. Одни считают обсуждение вопроса относительно названия бессмысленным. Во главе угла должны стоять результаты игры футболистов, тогда любое название будет вызывать гордость. Также пользователи недоумевают — как новое название может повлиять на привлечение болельщиков. От смены названия футбол не исчезнет.

Но ряд болельщиков были категоричны: одни — только за «Звезду», другие — против. Также разделились мнения по поводу цвета для болельщиков. Одни считают, что нужны новые — для болельщиков «Звезды». Другие убеждены, что следует оставить красно-чёрные, которые использовались при существовании «Амкара».

Напомним, что ФК «Амкар» не получил лицензию на игры в сезоне 2018/2019. Клуб прекратил своё существование, что вызвало волну критики в адрес краевой власти, которая не смогла сберечь спортивную организацию.

Вместо «Амкара» создана «Звезда». Клуб с таким названием существовал в Перми с 1932 года по 1995 год. По данным информресурсов, инициаторами выступили и взялись за дело два старых пермских футболиста Алексей Попов и Константин Парамонов, которые были воспитанниками той самой «Звезды». На финансирование возрождающегося клуба из краевого бюджета выделяют 40 млн рублей.