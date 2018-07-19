Прожиточный минимум в Петербурге подбирается к 11 тысячам

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге в первом квартале 2018 года составила в целом 10 тыс. 862 рубля 10 копеек. По сравнению с четвертым кварталом 2017 года она увеличилась на 70,5 рубля. Об этом сообщил 19 июля Петростат.

Для работающего населения прожиточный минимум в первом квартале составил 11 903,1 руб. (в четвертом квартале 2017-го — 11 868,2 руб.), для детей — 10 594,4 руб. (10 403,2 руб.), для пенсионеров — 8831,3 руб. (8612,2 руб.).

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Напомним, минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2018 году должна составлять 17 тысяч рублей. Однако некоторые работодатели, в нарушение трехстороннего соглашения между властями, предпринимателями и профсоюзами, пытаются платить своим сотрудникам меньше этой суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя номинальная заработная плата (до вычета налогов) одного работника в Санкт-Петербурге, начисленная за апрель 2018 года, составила 59 576 рублей.

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