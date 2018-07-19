Правительство предложило сохранить нынешнюю пенсионную систему — Исаев

Москва, , 11:00 — REGNUM Правительство предложило сохранить пенсионную систему в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарии рассказал, что произойдет, если не принимать законопроект о пенсионной системе.

«Определенное количество лет мы сможем индексировать пенсию по уровню инфляции прошлого года, то есть она будет по чуть-чуть снижаться. Затем мы бросим на это, безусловно, средства ФНБ, затем, когда они кончатся, пенсия упадет и станет единым для всех, одинаковым, небольшим пособием по возрасту, которое будут получать лица, достигшие 55 и 60 лет, то есть половина взрослого населения страны. Вторая половина будет им это пособие платить в виде взносов или налогов», — сказал Исаев.

В этой случае молодое поколение работников должно рассчитывать на себя, «рассчитывать на работу «до гробовой доски», на помощь детей, на какие-либо накопления».

В этой связи предложение правительства — «это, по сути дела, сохранение пенсионной системы в нашей стране», уверен депутат.

Для этого, говорит парламентарий, следует «юридически признать в законе то, что признала уже сама жизнь: возраст трудоспособности в нашей стране, как и во всем мире, увеличился».

"Такое решение, безусловно, означает заключение нового общественного договора. И заключаем мы его в первую очередь с поколением ныне работающих», — уточнил Исаев.

Понятно, что этот общественный договор потребует целого ряда серьезных решений, связанных с защитой занятости, улучшением системы здравоохранения, подчеркнул депутат.