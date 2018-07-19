Ремонт дорог: ради блага ярославцев предприниматель забрал жалобу из УФАС

Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославле ООО «Спецпроектстрой» забрало из УФАС жалобу на проведение аукциона, где разыгрывалось право проведения ремонта картами на сумму почти в 400 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области. Аукцион по текущему содержанию улично-дорожной сети города Ярославля и внутриквартальных проездов города Ярославля в 2018 году был объявлен 28 июня. Однако 16 июля один из участников — ООО «Спецпроектстрой» — направил жалобу в УФАС на действия заказчика «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

ООО «Спецпроектстрой» пожаловался, что на такие виды работ, как устройство асфальтового покрытия по грунту и устройство нового тротуара требуется проектная документация, которая отсутствует в конкурсной документации. Кроме этого ООО «Спецпроектстрой» имел ряд других претензий. Но комиссия, которая должна была 19 июля рассматривать эту жалобу не состоялась, поскольку ООО «Спецпроектстрой» свои претензии отозвал.

Это оказалось вполне предсказуемым — фактически от закупки и скорости определения подрядчика в немалой степени зависит предвыборная кампания партии власти. Кандидаты от «Единой России» с нетерпением ждут, когда можно будет показать жителям реальный ремонт внутриквартальных проездов и ям во дворах — все эти работы будут производиться в рамках контракта. Однако, если жалобу бы признали обоснованной, выход ремонтных бригад во дворы затянулся бы на неопределенное время. А это вряд ли будет способствовать лояльности избирателей.

«Мне никто не угрожал, не подкупал. На самом деле если эта жалоба пройдет как есть и ее рассмотрят, то карточный ремонт дорог состоится только в сентябре, когда будет уже не подходящая для этого погода. Получится, что из-за того, что кому-то что-то не понравилось в техзадании, испортится качество ремонта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Спецпроектстрой» Владислав Крайнов.

Он добавил, что его организация трезво оценила свои возможности и посчитала, что не справится с объемом предложенных работ в нужные сроки. И решила уступить дорогу более крупным фирмам.

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