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Топилин скорректировал данные по росту пенсий с 2019 года

Общество

Пропорционально и в среднем

Топилин скорректировал данные по росту пенсий с 2019 года
Иллюстрация: Selfcreation.ru
Пени

Москва, 19 июля 2018, 10:44 — REGNUM  Глава Минтруда Максим Топилин привел данные увеличения пенсий неработающих пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Законопроект, его принятие позволит нам обеспечить начиная с 2019 года увеличение пенсий неработающим в среднем на 1 тыс. рублей в среднегодовом исчислении, это 12 тыс. рублей в год», — сказал министр в Госдуме.

«Когда я говорю в среднем — это очень важно — конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, будет пропорциональный рост», — уточнил Топилин.

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Пенсионная реформа
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