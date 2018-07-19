Топилин скорректировал данные по росту пенсий с 2019 года

Москва, , 10:44 — REGNUM Глава Минтруда Максим Топилин привел данные увеличения пенсий неработающих пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

«Законопроект, его принятие позволит нам обеспечить начиная с 2019 года увеличение пенсий неработающим в среднем на 1 тыс. рублей в среднегодовом исчислении, это 12 тыс. рублей в год», — сказал министр в Госдуме.

«Когда я говорю в среднем — это очень важно — конкретная прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии, будет пропорциональный рост», — уточнил Топилин.