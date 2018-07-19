«Есть вопросы»: сотрудники тюменского института обратились к президенту

Тюмень, , 10:30 — REGNUM Более 100 сотрудников тюменского научно-исследовательского проектного института «Нефтегазпроект» обратились в Гострудинспекцию по Тюменской области, к врио губернатора региона Александру Моору, президенту России Владимиру Путину с жалобами на гонения специалистов, понуждение к увольнениям по собственному желанию и непрофессионализм дирекции. Руководство учредителя «Нефтегазпроекта» — Тюменского индустриального университета — инициировало по факту обращения разбирательство по пунктам претензий и требований, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении, которое 16 июля 2018 года поступило также и в редакцию ИА REGNUM, указано, что в штате «Нефтегазпроекта» числится 436 человек, из них 340 человек — производственники с опытом работы в нефтегазовой отрасли. Треть из них подписались под обращением.

Отметим справочно, что ООО НИПИ «Нефтегазпроект» создано в 2012 году. Это активно развивающаяся инжиниринговая компания, оказывающая услуги по разработке проектов комплексного обустройства и реконструкции месторождений нефти и газа, проектировке зданий, сооружений, объектов добычи, подготовке и транспортировке углеводородного сырья. Основной пул заказчиков проектно-изыскательских работ — ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ — Инжиниринг», «СИБУР — Тобольск»; «РН — Юганскнефтегаз», а также акционерные общества «Мессояханефтегаз» и «Транснефть — Сибирь».

Обращение к главе региона и президенту России, по словам сотрудников НИПИ, спровоцировало уменьшение заработной платы в ее премиальной части и последующая реорганизация штатного расписания.

«Сокращение штата происходит за счет производственных отделов, не затрагивая административно-хозяйственный и управляющий персонал», — жалуются проектировщики института.

Один из подписавшихся, главный инженер НИПИ Александр Семёнов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что специалисты института не боятся потерять работу — рынок труда нуждается в проектировщиках нефтегазовой отрасли. Их возмущает давление на недовольных и отказ в официальном сокращении, с причитающимися по трудовому законодательству выплатами. По словам Александра Семёнова, людям предлагают писать заявления на увольнение по собственному желанию. Об этом говорится и в коллективном обращении.

Вызывает у проектировщиков вопросы и компетентность замов гендиректора института. В обращении они приводят пример, что в прямом подчинении у одного из заместителей, имеющего юридическое образование и опыт работы в правоохранительных органах, находятся наукоемкий отдел криогенных ресурсов и лаборатория грунтов. Тем временем, как утверждается в обращении, сокращена должность замдиректора по науке.

В обращении перечисляется ряд неприглядных моментов, которые требуют документального подтверждения. Сотрудники НИПИ в целом просят провести проверки в «Нефтегазпроекте» по соблюдению трудового законодательства и деятельности руководства. Они считают, что необходимо провести консультации на уровне главы Тюменской области, крупных заказчиков и руководства Тюменского индустриального университета.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учредителя ООО НИПИ «Нефтегазпроект» — Тюменского индустриального университета — обращение от сотрудников института рассматривается с момента поступления буквально по пунктам.

«В документе изложена информация, указывающая на возможные неправомерные действия со стороны руководства проектного института в отношении коллектива.

ООО НИПИ «Нефтегазпроект» — самостоятельное юридическое лицо, созданное в 2012 году как малое инновационное предприятие Тюменского нефтегазового университета. Сегодня данное подразделение находится в прямом подчинении проректора по научной и инновационной деятельности Якова Пронозина, в функциональные обязанности которого входит контроль за деятельностью «Нефтегазпроекта». По факту поступления письма и.о. ректора ТИУ Вероникой Ефремовой объявлено о проведении служебного расследования, для объективной оценки сложившейся ситуации создана комиссия, которая уже приступила к проведению специальных мероприятий. И.о. ректора и члены комиссии 17 июля 2018 года провели встречу с сотрудниками НИПИ. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию. В ходе обсуждения и.о. ректора ответила на вопросы коллектива, представила комиссию и обозначила срок окончания служебного расследования, результаты которого будут доведены до коллектива. Комиссии предстоит проанализировать состояние дел в ООО НИПИ «Нефтегазпроект» и при необходимости разработать программы финансового и организационного оздоровления ООО. Итоги подведут 10 августа 2018 года», — говорится в официальном ответе Тюменского индустриального университета на запрос редакции ИА REGNUM.

В пресс-службе Тюменского индустриального университета уверили, что результаты служебного расследования будут обнародованы в средствах массовой информации. Руководство вуза-учредителя «Нефтегазпроекта» выражает уверенность, что совместно с сотрудниками НИПИ будет налажена дальнейшая конструктивная и взаимоуважительная атмосфера в коллективе института.

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