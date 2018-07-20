Шах и мат: во всём мире отмечают День шахмат

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 20 июля, отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится с 1966 года по решению FIDE — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.

FIDE является неправительственной спортивной организацией, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодняшний день её членами являются 189 национальных ассоциаций. Федерация устанавливает правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и других международных соревнований по шахматам, а также присваивает международные шахматные звания. Сейчас под эгидой FIDE проводится более 40 официальных чемпионатов.

С 1995 года пост президента федерации занимал бывший глава республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов. В ноябре 2015 года он оказался в санкционном списке США по делу Сирии. Из-за этого в октябре 2017 года исполнительный комитет FIDE проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на следующих выборах. Уже в апреле 2018 года совет президентов федерации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. Однако тот отказался покидать пост главы, из-за чего комиссия по этике единогласно проголосовала за его временное отстранение с занимаемой должности сроком на 18 месяцев, начиная с 13 июля 2018 года. Выборы нового президента FIDE пройдут 3 октября на 89-м Конгрессе FIDE в Батуми. Федерация шахмат РФ выдвинула на этот пост бывшего вице-премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал FIDE международной организацией, руководящей видом спорта, не входящим в олимпийскую программу. Два года спустя FIDE ввела антидопинговые правила в шахматах как часть кампании, направленной на то, чтобы шахматы стали частью Олимпийских игр. Сейчас по шахматам раз в два года проводят отдельную шахматную олимпиаду, которая представляет собой командное соревнование.

По информации FIDE, шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира. Многие из них оспаривают честь именоваться местом, где была изобретена эта игра. Существует древняя легенда, которая приписывает создание шахмат некоему индийскому брамину. За свое изобретение он попросил у раджи незначительную, на первый взгляд, награду: столько пшеничных зерен, сколько окажется на шахматной доске, если на первую клетку положить одно зерно, на вторую — два, на третью — четыре и т.д. Оказалось, что указанного количества зерна хватило бы на то, чтобы девять раз засеять всю землю на планете. Раджа был не в силах вернуть брамину такое огромное вознаграждение. Однако с того момента шахматы приобрели необычайную популярность не только в Индии, но и далеко за её пределами.

Получая популярность по всему миру, игра постепенно приобретала свой современный вид. Её русское название пришло из тюркских языков: «шах мат» означает «правитель повержен».

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