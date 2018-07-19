Четверг, 19 Июля 2018 года
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Минтруд просят разрешить увольнения за утрату доверия

Общество

Данный вопрос пока находится только на стадии обсуждения

Минтруд просят разрешить увольнения за утрату доверия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трудовая книжка

Москва, 19 июля 2018, 08:40 — REGNUM  В Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) поступило предложение от российского бизнес-сообщества внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении «в связи с утратой доверия». Об этом заявил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак в интервью «Известиям».

По его словам, в Российской Федерации, возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, «но для ограниченного круга компаний». При этом Баснак добавил, что данный вопрос пока находится только на стадии обсуждения.

По его словам, в настоящий момент в стране такая норма об увольнении «в связи с утратой доверия» применяется только в отношении государственных служащих.

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Рынок труда
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