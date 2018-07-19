Четверг, 19 Июля 2018 года
14:17:48 МСК

В сети теряются в догадках: чем Путин напугал Меланью Трамп?

Общество

Пользователи шутят о разном

В сети теряются в догадках: чем Путин напугал Меланью Трамп?
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп. Хелсинки. 2018

Вашингтон, 19 июля 2018, 07:39 — REGNUM  Пользователи соцсетей выдвигают разные версии о том, почему первая леди США Меланья Трамп внезапно изменилась в лице после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие комментаторы высмеивают поведение супруги Дональда Трампа.

«Обычная американская притворная улыбка… быстро появляется, мгновенно сходит», — отметил пользователь Twitter Doyle Rickson.

Другой комментатор отмечает, что Меланья Трамп выглядит «напуганной до смерти». Она будто «посмотрела в глаза злу», говорится в комментариях.

Вероятно, супруга главы США вспомнила, что не выключила утюг, пошутил еще один участник обсуждения. Еще одна версия — миссис Трамп наконец высчитала, на сколько лет муж старше нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В столицу Финляндии также прибыла первая леди США Меланья Трамп. На опубликованных после встречи видеозаписях видно, что Меланья, пожав руку российскому лидеру и повернувшись для фотографирования, резко изменила выражение лица.

Читайте также: В Берлине дали оценку встрече Путина и Трампа

Читайте ранее в этом сюжете: Соцсети: Меланья Трамп пришла в ужас после рукопожатия с Путиным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить