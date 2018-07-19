В сети теряются в догадках: чем Путин напугал Меланью Трамп?

Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Пользователи соцсетей выдвигают разные версии о том, почему первая леди США Меланья Трамп внезапно изменилась в лице после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным. Многие комментаторы высмеивают поведение супруги Дональда Трампа.

«Обычная американская притворная улыбка… быстро появляется, мгновенно сходит», — отметил пользователь Twitter Doyle Rickson.

Другой комментатор отмечает, что Меланья Трамп выглядит «напуганной до смерти». Она будто «посмотрела в глаза злу», говорится в комментариях.

Вероятно, супруга главы США вспомнила, что не выключила утюг, пошутил еще один участник обсуждения. Еще одна версия — миссис Трамп наконец высчитала, на сколько лет муж старше нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В столицу Финляндии также прибыла первая леди США Меланья Трамп. На опубликованных после встречи видеозаписях видно, что Меланья, пожав руку российскому лидеру и повернувшись для фотографирования, резко изменила выражение лица.

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