Четверг, 19 Июля 2018 года
14:04:10 МСК

Итальянцы считают Путина «лидером будущего»

Общество

А русских — одним из наиболее близких народов

Итальянцы считают Путина «лидером будущего»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Рим, 19 июля 2018, 02:44 — REGNUM  Большинство респондентов соцопроса в Италии назвали президента России Владимира Путина лидером будущего, сообщает газета La Repubblica.

Сообщается, что у итальянцев интересовались мнением о международной политике. По результатам соцопроса, самым уважаемым среди итальянцев политиком была назвала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также сообщается, что у большинства итальянцев президент США Дональд Трамп не вызывает особого интереса.

Кроме того, итальянцы ответили на вопрос, какой народ они считают наиболее близким. Самым близким народом для Италии респонденты назвали испанцев, следующим по близости народом итальянцы назвали русских.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить