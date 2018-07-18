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На ЧМ-2018 не было допущено 3000 иностранных болельщиков

Общество

В Россию не пустили иностранных фанатов, ранее замеченных в правонарушениях

На ЧМ-2018 не было допущено 3000 иностранных болельщиков
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, 18 июля 2018, 20:40 — REGNUM  Российские спецслужбы не допустили на чемпионат мира по футболу 2018 года более чем три тысячи иностранных болельщиков. Об этом 18 июля сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информацией в Россию на время проведения спортивных соревнований был запрещён въезд более чем трём тысячам граждан иностранных государств, которые ранее были замечены в правонарушениях на спортивных объектах», — сказал министр.

По словам Колокольцева, данные меры, в числе прочих, сказались положительно на безопасном проведении мундиаля.

Напомним, матчи ЧМ-2018 проходили с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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