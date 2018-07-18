Новгородская скорая отказалась везти в больницу умирающую

Великий Новгород, , 20:01 — REGNUM В Великом Новгороде следственные органы Следственного комитета России начали доследственную проверку по факту смерти в больнице 41-летней женщины. Об этом сегодня, 18 июля, сообщила пресс-служба ведомства, отреагировав на публикации в новгородских СМИ.

По данным СКР, руководителю регионального следственного управления Николаю Коннову было известно о случившемся ещё 25 июня: о смерти своей супруги в больнице, которую изначально отказалась госпитализировать скорая помощь, ему на личном приёме сообщил житель Великого Новгорода.

Предварительно установлено, что в ночь на 8 июня родственники вызвали скорую помощь к 41-летней женщине, у которой началось обострение заболевания, но после осмотра бригада скорой помощи уехала. Женщине повторно вызвали скорую через два часа — пациентку доставили в больницу, где она спустя несколько дней скончалась.

Напомним, в апреле 2018 года в Великом Новгороде мужчина умер у забора Первой городской больницы, не дождавшись скорой помощи. Ту ситуацию комментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, обратив внимание на излишнюю зарегулированность работы медиков: они, по его словам, не имели права выйти из больницы и оказать помощь человеку, находившемуся за её пределами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в Новгородской области отправили в отставку регионального министра здравоохранения. Новая руководитель облминздрава Антонина Саволюк заявила, что намерена «нормализовать доступность медицинской помощи — как плановой, так и неотложной, и в городе, и в сельской местности».

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