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Мэрия Североуральска заявила об улучшении качества водопроводной воды

Общество

Можно пить, но нужно кипятить

Мэрия Североуральска заявила об улучшении качества водопроводной воды
Иллюстрация: Moy-ural.ru
Река Калья

Североуральск, Свердловская область, 18 июля 2018, 19:39 — REGNUM  В Североуральске отмечено улучшение качества водопроводной воды. Положительная динамика стала отмечаться с 18:00 по местному времени 18 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Теперь воду можно употреблять, но нужно кипятить, заявляют в мэрии.

Напомним, с 16 июля Североуральск остаётся без питьевой воды. То, что льётся из крана, пить запретили надзорные органы. Причина — авария на водозаборе в реке Калья. Из-за возникшего провала вся речная грязь вылилась в водопровод. Это привело к резкому превышению норм по таким показателям, как мутность и особенно цветность. Вода шла жёлтая.

На месте аварии круглосуточно идут работы. Устранить ЧП намерены уже 19 июля.

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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