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Состояние воды в Североуральске: что превышено в десятки раз

Общество

Показатель по цветности воды с утра до обеда возрос

Состояние воды в Североуральске: что превышено в десятки раз
Ildar Sagdejev
Некачественная питьевая вода

Североуральск, Свердловская область, 18 июля 2018, 19:29 — REGNUM  В Североуральске Свердловской области опубликована динамика состояния водопроводной воды на 07:30 и на 14:00 по местному времени. Согласно информации, размещённой на сайте администрации городского округа, то за это время качество воды ухудшилось.

На 07:30 цветность воды была 24,5 при норме 1,5, а мутность — 33,48 при норме 20. На 14:00 данные несколько другие. Цветность была уже 29,8, а мутность — 29,12.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за аварии на водозаборе в реке Калья в водопровод попала грязь, местным жителям запретили пить такую воду. Из кранов льётся жёлтая жидкость. Сейчас идёт устранение аварии. Завершить основные работы планируют 19 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван срок устранения аварии в Североуральске

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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