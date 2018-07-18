Назван срок устранения аварии в Североуральске

Североуральск, Свердловская область, , 19:00 — REGNUM Авария на водозаборе в реке Калья Свердловской области может быть устранена уже 19 июля. Об этом заявляют в мэрии Североуральска.

Работы ведутся круглосуточно. На месте работают специалисты самых разных ведомств. МЧС развернуло оперативный штаб. Также в Североуральск срочно выехал свердловский замминистра ЖКХ Андрей Кислицын.

Напомним, ЧП случилось 16 июля. В канале возле водозабора произошёл провал. Грязь из реки Калья попала в водопровод. Из кранов местных жителей идёт жёлтая вода. Пить её специалисты не советуют.

Власти посоветовали горожанам брать питьевую воду в родинках. Также организован подвоз воды. Правда, график выдачи бесплатной воды срывается. В битве за воду доходит до конфликтов, в том числе и драк.

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