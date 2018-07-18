Свердловский замминистра ЖКХ срочно выехал в Североуральск

Североуральск, Свердловская область, , 18:51 — REGNUM Замминистра ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын срочно выехал в Североуральск. Он будет на месте координировать ход устранения аварии и обеспечения граждан питьевой водой.

В городе работают два пункта выдачи воды. По информации пресс-службы губернатора. сюда ранее было доставлено 40 тонн воды.

Напомним, 16 июля на водозаборе из реки Калья произошла авария. В результате грязь из реки попала в водопровод.

Надзорные органы не советуют пить такую воду. Впрочем, употреблять её для гигиенических нужд не воспрещается.

Один из пунктов выдачи воды открыт на площади Мира. Но туда днём воду не подвезли. Местные власти заявили о том, что поставка была сорвана.

В магазинах цены на бутилированную воду резко взлетели. Но даже несмотря на это граждане её покупают.

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