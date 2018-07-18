Останки красноармейцев под Тверью торжественно перезахоронили – власти

Тверь, , 18:28 — REGNUM Останки красноармейцев, найденные в Эммаусе, захоронены в торжественной обстановке в селе Кузьминское Калининского района Тверской области 20 июня. В тот же день были захоронены останки ещё 44 бойцов, поднятые поисковыми отрядами на территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в комитете по делам молодежи Тверской области, комментируя ситуацию вокруг забытых останков бойцов Красной Армии.

В комитете пояснили: поисковые работы, в ходе которых были обнаружены останки красноармейцев, вели в 2016 году поисковый отряд «Эдельвейс» и отряд тверского научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг». В ноябре 2016 года останки были переданы главе Эммаусского сельского поселения. Местные власти должны были обеспечить их хранение и перезахоронить. Однако действующий на тот момент глава муниципалитета (позже он оказался под следствием) обязательства не выполнил. Однако к настоящему моменту останки бойцов преданы земле со всеми почестями, подчеркнули в комитете по делам молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением») — по итогам проверки ситуации с забытыми на несколько месяцев останками погибших в годы Великой Отечественной защитников Родины. Как выяснилось, останки героев несколько месяцев хранили в мешках — сначала в здании администрации, затем — в котельной поселка.

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