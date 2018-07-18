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Население России с начала 2018 года сократилось на 0,1%

Общество

Естественную убыль населения на 47,2% компенсирует миграционный прирост

Население России с начала 2018 года сократилось на 0,1%

Москва, 18 июля 2018, 18:09 — REGNUM  Численность постоянного населения России за период с января по май 2018 года сократилась на 77,8 тысячи человек, или на 0,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Как сообщается, по состоянию на 1 июня численность населения страны составила 146,8 млн человек.

Количество родившихся за пять месяцев 2018 года составило 651 тысячу человек, число умерших — 798 тысяч. За аналогичный период 2017 года было зафиксировано 679 тысяч родившихся и 791 тысяча умерших. Таким образом естественная убыль населения за январь — май 2018 года составила 147,2 тысячи человек.

Сокращение рождаемости с начала года зафиксировано в 81 субъекте Федерации. В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза.

При этом, по оценке Росстата, естественная убыль населения страны за пять месяцев была на 47,2% компенсирована миграционным приростом.

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Демографическая статистика
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