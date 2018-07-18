Болельщики ЧМ-2018 оставили в московском транспорте 1,6 тыс. личных вещей

Москва, , 18:45 — REGNUM Во время проведения чемпионата мира 2018 года в России иностранные гости забыли в московском транспорте 50 паспортов, все из них были лично или через консульства и полицию возвращены владельцам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Всего за время ЧМ-2018 в московском транспорте было оставлено почти 1,6 тыс. личных вещей, большая часть из них возвращена владельцам.

«Чемпионат мира подошёл к концу, и я хочу поблагодарить болельщиков и гостей города, благодаря которым весь месяц в Москве царила праздничная атмосфера, и отдельно москвичей, которые с пониманием отнеслись к временным неудобствам», — отметил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

В ведомстве также сообщили, что во время проведения чемпионата мира на московском транспорте было совершено 5 млн бесплатных поездок. Из них на метро, МЦК и монорельсах было совершено почти 3,8 млн поездок, ещё около 1 млн пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и транспорт на специальных маршрутах возле стадионов и зон фестиваля болельщиков.

В основном правом бесплатного проезда пользовались болельщики, затем волонтёры и лица, внесённые в список FIFA. На аккредитованных такси было совершено свыше 100 тыс. поездок. Кроме того, пять раз во время московских матчей столичный метрополитен и МЦК продлевали работу до трёх часов ночи. За это время было перевезено более 600 тыс. пассажиров.

«Высокую оценку работы транспортного комплекса Москвы дал наш руководитель — мэр Москвы Сергей Собянин. Чемпионат мира разрушил некоторые стереотипы о России, распространённые среди иностранных туристов. Мы показали своё гостеприимство. Уверен, что многие болельщики влюбились в наш замечательный город», — заявил Ликсутов.

Кроме того, для удобства иностранных гостей в московском метро было обновлено свыше 60 тыс. элементов навигации и добавлено более 2 тыс. временных указателей. К проведению мундиаля на Едином транспортном портале на семи языках работал раздел с необходимой информацией о городском транспорте, а также на шести языках функционировал колл-центр «Московский транспорт», который принял 2,7 тыс. звонков от болельщиков разных стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном департаменте транспорта заявили, что приток туристов в Москву не повлиял на дорожную ситуацию. Так, максимальная загруженность в семь баллов была зафиксирована только три раза.

Читайте подробнее: Пассажиропоток московского метро вырос на 300 тыс. в сутки во время ЧМ-2018

Читайте также: Успехи сборной России на ЧМ-2018 подстегнут интерес к футболу — РФС