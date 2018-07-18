На Украине почти в четыре раза увеличат количество подключений к интернету

Киев, , 14:33 — REGNUM Правительство Украины увеличит количество подключений к широкополосному доступу в интернет с 5 до 19 млн, заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубив, сообщает 18 июля УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято правительством Украины. Было решено принять шестой пакет дерегуляции в сфере телекоммуникаций, что позволит упростить подключение к интернету граждан. Также дерегуляция упростит трудоустройство иностранцев, отметил Кубив.

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Напомним, ранее Украина упала на четыре пункта в рейтинге скорости интернета: с 54-го на 58-е. В стране средняя скорость интернета — 11,28 Мбит/с, тогда как в Сингапуре (первое место) — 60,39 Мбит/с. Россия оказалась на 47-м месте.

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