Госдуме предложили проект закона о минимальной цене на бутылку воды

Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект о минимальной цене бутылки питьевой воды объемом 0,5 литра предложили на обсуждение Госдумы депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

«Мы предложили законопроект абсолютно аналогичный законопроекту и закону, который действует сегодня в Турции. Сегодня в Турции каждый может приобрести на улице, в любой абсолютно торговой точке бутылку питьевой воды за 15 рублей, за одну лиру, в плане пересчета», — сказал депутат Василий Власов в ходе пленарного заседания.

Он призвал парламентариев поддержать инициативу.

«Давайте поддержим эту инициативу и сделаем так, чтобы и наши граждане могли по доступной цене абсолютно в любой торговой точке приобрести бутылочку воды объемом 0,5», — сказал депутат.