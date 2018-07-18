Среда, 18 Июля 2018 года
14:59:28 МСК

Госдуме предложили проект закона о минимальной цене на бутылку воды

Общество

По аналогии с водкой и сигаретами

Госдуме предложили проект закона о минимальной цене на бутылку воды
Бутылки с водой

Москва, 18 июля 2018, 14:29 — REGNUM  Законопроект о минимальной цене бутылки питьевой воды объемом 0,5 литра предложили на обсуждение Госдумы депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

«Мы предложили законопроект абсолютно аналогичный законопроекту и закону, который действует сегодня в Турции. Сегодня в Турции каждый может приобрести на улице, в любой абсолютно торговой точке бутылку питьевой воды за 15 рублей, за одну лиру, в плане пересчета», — сказал депутат Василий Власов в ходе пленарного заседания.

Он призвал парламентариев поддержать инициативу.

«Давайте поддержим эту инициативу и сделаем так, чтобы и наши граждане могли по доступной цене абсолютно в любой торговой точке приобрести бутылочку воды объемом 0,5», — сказал депутат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить