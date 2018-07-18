Заключенный в Индонезии 19 лет назад Майкл Блан вернется во Францию

Джакарта, , 14:31 — REGNUM Гражданин Франции Майкл Блан, задержанный в декабре 1999 года в Индонезии с почти 4 килограммами наркотиков, был арестован в Индонезии, сообщает Europe1.

21 июля 2018 года Майкл Блан отбудет свое наказание.

27 декабря 1999 года Майкл Блан, 25-летний повар, отправился на Бали, чтобы исследовать подводное дно. Он был арестован в международном аэропорту Нгурах Рай, после двух остановок в Бомбее и Бангкоке. Сотрудниками таможни обнаружили в его водолазном снаряжении 3,8 килограмма конопли.

С того момента началась долгая дипломатическая и медиа-битва. На судебном процессе в 2000 году он был приговорен к пожизненному заключению. В 2008 году ее приговор был сокращен до 20 лет тюрьмы.

Майкл Блан продолжал настаивать на своей невиновности. 20 января 2014 года индонезийская судебная система окончательно предоставила ему условное освобождение, сопровождаемое обязательством оставаться на территории страны до конца его срока наказания 21 июля 2018 года.

45-летний Майкл Блан хочет вернуть во Францию. «На данный момент он хочет вернуться во Францию, его первое желание — найти друзей своего детства, отправиться на прогулку, увидеть места, которые он знал раньше», — сообщила его мать, которая последние четыре года навещала сына в тюрьме.