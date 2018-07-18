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В Киеве появился золотой «памятник» коррупционерам

Общество

Авторы инсталляции намерены перемещать монумент к зданиям других антикоррупционных ведомств страны

Киев, 18 июля 2018, 14:16 — REGNUM  Около здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины был установлен «памятник коррупции», передаёт телеканал «112 Украина».

Позолоченный манекен с долларами и золотом в мешках, заключённый в клетку, должен, по сведениям телеканала, символизировать «всех взяточников и коррупционеров» Украины. Отмечается, что авторы инсталляции намерены перемещать «памятник» к зданиям других антикоррупционных ведомств страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля украинский президент Петр Порошенко заявил, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией. По его словам, представители ЕС и НАТО также дали борьбе с коррупцией на Украине «чрезвычайно высокую оценку».

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