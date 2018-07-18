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62% украинских мигрантов работают неофициально

Общество

Еще 90% пользуются услугами знакомых для пересечения границы

Киев, 18 июля 2018, 14:04 — REGNUM  На Украине 90% мигрантов пытаются выехать, пользуясь нелегальными схемами и знакомствами, заявил глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, сообщает 18 июля УНИАН.

По его словам, в 2017 году 62% граждан Украины работали за границей нелегально, а услугами легальных трудоустраивающих компаний воспользовались только 12,15 тыс. человек.

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Напомним, ранее глава государственной службы Украины Петр Цигикал заявил, в страну могут начать массово приезжать европейские нелегальные мигранты, которых выгнали из стран ЕС. Также по официальным данным, каждую секунда с Украины уезжает один гражданин.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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