В теле жительницы Башкирии после операции обнаружили иглу

Уфа, 18 июля 2018, 14:02 — REGNUM В Башкирии суд рассмотрит иск жительницы города Учалы к медикам городской больницы по поводу обнаруженной после операции в её брюшной полости медицинской иглы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.
Отмечается, что женщина перенесла операцию в июне 2016 года, после чего её стали посещать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы.
«Результаты рентгенологического исследования показали, что в брюшной полости женщины находится медицинская игла. После этого инородное тело было удалено из организма», — говорится в сообщении пресс-службы.
Истица просит суд взыскать с лечебно-профилактического учреждения компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Оренбургской области мужчина через суд потребовал компенсировать моральный вред, который ему нанесли врачи неверным диагнозом.
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