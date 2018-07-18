В теле жительницы Башкирии после операции обнаружили иглу

Уфа, , 14:02 — REGNUM В Башкирии суд рассмотрит иск жительницы города Учалы к медикам городской больницы по поводу обнаруженной после операции в её брюшной полости медицинской иглы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

Отмечается, что женщина перенесла операцию в июне 2016 года, после чего её стали посещать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы.

«Результаты рентгенологического исследования показали, что в брюшной полости женщины находится медицинская игла. После этого инородное тело было удалено из организма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Истица просит суд взыскать с лечебно-профилактического учреждения компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Оренбургской области мужчина через суд потребовал компенсировать моральный вред, который ему нанесли врачи неверным диагнозом.

Читайте также: Оренбуржец предъявил медикам претензии на 5 млн рублей