Мэру дагестанского Южно-Сухокумска пришлось уволить двоих заместителей

Махачкала, , 13:56 — REGNUM Глава дагестанского города Южно-Сухокумск лишился двоих заместителей. Требование уволить их поступило от городской прокуратуры, которая выявила нарушение закона о муниципальной службе.

Как сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе республиканской прокуратуры, численность населения города позволяла мэру иметь всего двоих заместителей. Однако собрание депутатов Южно-Сухокумска в январе 2018 года, вопреки нормативам, утвердило структуру администрации городского округа, в которой предусматривалось четыре штатные единицы заместителей мэра.

Таким образом, был допущен перерасход бюджетных средств и неэффективное их использование, а также создавалась возможность для коррупционных проявлений в деятельности органов местного самоуправления, говорится в сообщении прокуратуры региона.

Требование надзорного органу удовлетворено, структура администрации городского округа приведена в соответствие законодательству.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Счетная палата нашла в Дагестане бюджетно-финансовых нарушений на общую сумму более чем на 12,221 млрд рублей. Были выявлены в том числе 76 штатных единиц в различных ведомствах, которые содержались сверх рекомендованной численности.