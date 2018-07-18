На северо-востоке КНР стартовали испытания скоростной железнодорожной линии

Харбин, Китай, , 13:53 — REGNUM Испытания самой длинной скоростной железной дороги в умеренном поясе Китая стартовали в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ранним утром по местному времени, передает 18 июля агентство Синьхуа.

Железнодорожная линия длиной 343 км и 19 остановками соединяет города Харбин и Цзямусы провинции Хэйлунцзян. Ее строительство началось в июле 2014 года в качестве одного из ключевых проектов среде и долгосрочного плана развития железных дорог в Китае. Особенность линии в том, что она должна выдерживать экстремальные температуры зимой.

«Железнодорожники обратились к опыту строительства скоростных железных линий в относительно холодных районах и применили все средства, которые только могли, чтобы обеспечить безопасность проекта», — заявил представитель компании China Railway Harbin Group official Цай Кэлинь.

Отметим, что линия разработана для перемещения по ней поездов со скоростью до 200 км/ч при температурах до минус 40 градусов по Цельсию, что должно сократить время поездки из Харбина в Цзямусы до сорока минут. Также, согласно указанному выше плану, длина железнодорожной сети Китая должна достигнуть 175 тыс. км к 2025 году со 127 тыс. км в 2017 году.

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