Среда, 18 Июля 2018 года
15:05:16 МСК

Минпромторг РФ готовит список подарочных товаров для новорожденных

Общество

Минпроторг провел анализ возможностей производителей РФ

Москва, 18 июля 2018, 13:48 — REGNUM  Предварительный перечень из 12 предметов, которые могут составить основу бесплатного набора для новорожденных, составил Минпромторг России. Об этом сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы ведомства Залина Корнилова.

По ее словам, в предварительный перечень для младенцев от государства, который будет определен с учетом мнений врачей и экспертов, вошли подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, одеяло, влажные салфетки, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка и чепчик.

Корнилова добавила, что Минпроторг провел анализ возможностей производителей РФ, которые занимаются выпуском товаров для детей. По ее словам, отечественная промышленность способна обеспечить необходимой продукцией программу «Подарок новорожденному».

Читайте также: В Москве с начала года родились более 2,2 тыс. детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить