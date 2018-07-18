Минпромторг РФ готовит список подарочных товаров для новорожденных

Москва, , 13:48 — REGNUM Предварительный перечень из 12 предметов, которые могут составить основу бесплатного набора для новорожденных, составил Минпромторг России. Об этом сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы ведомства Залина Корнилова.

По ее словам, в предварительный перечень для младенцев от государства, который будет определен с учетом мнений врачей и экспертов, вошли подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, одеяло, влажные салфетки, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка и чепчик.

Корнилова добавила, что Минпроторг провел анализ возможностей производителей РФ, которые занимаются выпуском товаров для детей. По ее словам, отечественная промышленность способна обеспечить необходимой продукцией программу «Подарок новорожденному».

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