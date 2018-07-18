В ДНР до 2021 года создадут морской курорт

п.г.т. Седово, ДНР, , 13:39 — REGNUM Поселок Седово до 2021 года переделают в центр туризма и отдыха в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Наумец, сообщает 18 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, до 2021 года запланирована полная реконструкция поселка: строительство автовокзала, оборудование прибрежной зоны, капитальный ремонт дорог и так далее. Отмечается, что поселок Седово — единственный морской курорт ДНР. В 2017 году его посетили 65 тыс. туристов.

Читайте также: В ДНР будут развивать морской курорт

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков заявил, что в республике создадут туристический путеводитель, с помощью которого можно будет ознакомиться с достопримечательностями ДНР: музеями, парками, храмами и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый маслозавод открылся в ЛНР