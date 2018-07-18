В Свердловской области нашли новый способ победить рак

Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В Свердловской внедряют новую систему, которая направлена на более раннее выявление онкозаболеваний и на снижение смертности людей от рака. Об этом на заседании совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации главврач областного онкодиспансера Владимир Елишев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

Речь идёт о создании единой информсистемы между онкодиспансером и общей лечебной сетью. Это должно увеличить количество выявленных предраковых и фоновых заболеваний, а также опухолей на ранних стадиях. Елишев надеется на то, что такой подход даст возможность повысить эффективность скрининговых программ, а специальный персонифицированный регистр — планировать последующую диспансеризацию пациентов.

Напомним, зачастую именно из-за несовевременной диагностики рака спасти пациентов не удаётся. Как отмечают сами врачи, шансы спасти человека наиболее высоки на первой и второй стадиях. Затем они существенно снижаются.

Добавим, к 2020 году в Екатеринбурге появится центр ядерной медицины по лечению рака. Соглашение было заключено на «Иннопроме». Ежегодно центр сможет принимать порядка 10 тыс. пациентов. При этом в лечении будут применяться современные технологии, которые были продемонстрированы и на «Иннопроме». Одна из них предусматривает блокаду опухоли, в результате которой она теряет источники питания и отмирает. Этот метод тоже далеко не панацея, но он, как надеются врачи, поможет увеличить число выживших онкобольных.

Также читайте: В Екатеринбурге ежегодно смогут спасать тысячи онкобольных

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор подписал соглашение по борьбе с онкозаболеваниями