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Французская авиакомпания вышла на рынок Китая с новым прямым рейсом

Общество

Рейс будет обслуживаться авиакомпанией XL Airways France на самолетах Airbus A330-200

Цзинань, Китай, 18 июля 2018, 13:35 — REGNUM  Прямой воздушный маршрут, связывающий столицу франции Париж со столицей провинции Шаньдун городом Цзинань на востоке Китая, стартовал 16 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Рейс будет обслуживаться авиакомпанией XL Airways France на самолетах Airbus A330−200. Вылет из Парижа будет осуществляться каждый понедельник, а обратный рейс — каждую среду.

Отметим, что французская авиакомпания, осуществляющая полеты в 22 города по всему миру, вышла на китайский рынок впервые.

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