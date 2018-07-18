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В Москве «жёлтый» уровень погодной опасности продлён до 19 июля

Общество

В городе ожидается непогода

Москва, 18 июля 2018, 13:33 — REGNUM  В московском регионе объявленный на сегодня, 18 июля, «желтый» уровень погодной опасности будет действовать и 19 июля. Как сообщили в Гидрометцентре, он объявлен из-за грозы, дождя и сильного ветра. Уточняется, что неблагоприятные погодные условия ожидаются с 13:00 18 июля на протяжении 32 часов.

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Спасатели предупреждают, что при грозах возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, а также больших и слабо укрепленных рекламных щитов. Горожанам рекомендовано избегать шатких конструкций, а также построек без громоотводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней в Москве и области ожидается прохладная погода. Это связано с атмосферным фронтом, в зоне которого находится регион. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также ливневые дожди с сильными грозами. Скорость ветра — от семи до 12 метров в секунду. При грозах его порывы усилятся до 17 метров в секунду.

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