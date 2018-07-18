В Калуге обещают починить непригодные «новые» лифты

Калуга, , 13:27 — REGNUM В Калуге общественные активисты добились начала работ по исправлению ошибок, допущенных при замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом 18 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Олег Потапов.

По его словам, после вмешательства общественников в регионе, наконец, приступили к исправлению ошибок, допущенных при монтаже лифтового оборудования в ходе капитального ремонта. Так, на обшивке лифтов установили крепежные элементы. Начались работы и по расширению проемов лифтовых шахт до 80 см. В числе требований к подрядным организациям теперь предусмотрена полная замена направляющих для лифтовых кабин, чего не делали в 2017 году. По словам Потапова, это позволит снизить количество случаев застревания в лифтах.

На нарушения, связанные с заменой лифтов в ходе программы капитального ремонта в Калуге активисты обратили внимание после многочисленных обращений граждан. Жители жаловались, что новое оборудование часто ломается, имеет минимальную полезную площадь и не учитывает потребности людей с ограниченными возможностями.

Одновременно было зафиксировано несоответствие техническому регламенту в части ширины дверных проемов кабины, которые должны обеспечивать безопасный въезд и выезд, а также удобное размещение внутри лифта инвалида на кресле-коляске. Также отмечалось, что в ходе рейда инвалид на коляске с минимальной шириной спинки транспортного средства 60 см проехал на новом лифте на пятый этаж, но не смог спуститься на первый этаж по причине неработающей кнопки в кабине лифта.

«В соответствии с ГОСТом инвалидная коляска при полной раскладке имеет ширину до 80 см. Однако ширина проемов лифтов, замененных в 2017 году, составляла 65−70 см. И некоторые инвалиды столкнулись с тем, что просто не смогли въехать в новые лифты. Кроме того, регламент оговаривает, что кабина должна оборудоваться по крайней мере одним поручнем. Его расположение должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления. Мы же фиксировали, что поручни закреплены не на боковых стенках, а на задней. Исходя из этих фактов, сделан вывод, что права людей с ограниченными возможностями, по сути, не учитывались», — сказал Олег Потапов.

Напомним, вопрос качества замены лифтового оборудования за последнее время неоднократно поднимался на заседаниях правительства области. Руководство региона потребовало разрешить проблему, поднятую жителями и общественниками. Только 2018 году в Калужской области запланировано заменить 382 лифта в 122 многоквартирных домах. Это 90% от суммарного количества лифтов, ранее обновленных в Калужской области. В частности, 200 новых лифтов будут установлены в Калуге, 45 лифтов — в Обнинске, 19 в городе Кременки Жуковского района и 2 лифта — в городе Сухиничи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужане боятся ездить в лифтах, прошедших капитальный ремонт. С жалобами на некачественное оборудование к общественникам обратились жителей домов по улице Суворова в Калуге. Они заявили, что «новые» кабины часто застревают и встречаются перекосы дверей.

Отмечалось и низкое качество связи при вызове в лифте оператора аварийной службы. В этом активисты ОНФ убедились лично, безуспешно пытаясь связаться с оператором. К тому же не функционировал световой индикатор вызова.

Отметим, что региональное министерство строительства и ЖКХ и Фонд капремонта Калужской области планируют до 2020 года заменить в многоквартирных домах лифты, отслужившие свой срок.

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